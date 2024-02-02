Эксперт спрогнозировал курс доллара в районе 88–90 рублей на следующей неделе

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Курс доллара на следующей неделе может составить 88–90 рублей, спрогнозировал аналитик Сергей Раманинов. Его слова приводит RT.

Специалист напомнил о том, что на 16 февраля запланировано заседание Центробанка России по ключевой ставке.

"Рынок уже начинает жить ожиданиями этого заседания. Судя по комментариям ЦБ, мы на текущий момент не ожидаем снижения ставки. Соответственно, деньги в экономике остаются дорогими", – объяснил он.

Раманинов обратил внимание, что на рубль оказывают влияние цены на нефть, ожидания решения о мерах продажи валютной выручки и окончание налогового периода.

По мнению аналитика, доллар будет стоить на следующей неделе 88–90 рублей, а евро – 95,8–98 рублей.

Ранее специалист по продажам Александр Шнейдерман заявил, что доллар будет колебаться на уровне 83–91 рубля. По его словам, такие значения являются вполне комфортными для российского бюджета.

Однако частный инвестор Федор Сидоров уверен, что минимальной границей станет показатель 89 рублей за доллар.

До этого ослабление рубля спрогнозировал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.



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