Объем расчетов в нацвалютах между Россией и Белоруссией достиг 92%

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Объем расчетов в нацвалютах между Россией и Белоруссией по итогам 2023 года достиг 92%. Об этом сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.

"По итогам прошлого года 92% расчетов – это национальные валюты, и российский, и белорусский рубль", – сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Крутой назвал подобную цифру "огромной" и заявил, что у Белоруссии ее никогда не было. Он также добавил, что страна экспортировала в Россию за два прошедших года на 8,5 миллиарда долларов больше, чем до этого.

Фактором, благодаря которому удалось достичь такого показателя, стала логистика, в частности, переориентация белорусских грузов и задействованные возможности российских портов.

Ранее стало известно, что Белоруссия стала лидером по объему долгов перед Россией. По данным на конец 2022 года, общая сумма долгов иностранных государств перед Россией составляла 28,9 миллиарда долларов. Из них 8,24 миллиарда долларов РФ должна вернуть Белоруссия.

