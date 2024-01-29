В Белоруссии заявили, что совместно с РФ произведут два первых легких самолета к 2026 году

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Белоруссия совместно с Россией произведет два легких самолета к 2026 году, а до 2030 года планируется выпустить до 100 штук. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Мы должны к 2026 году произвести два самолета. И что очень важно, мы уже сегодня имеет твердый заказ, то есть количество самолетов, которое мы должны произвести до 2030 года, – 85–100 штук", – рассказал он.

По его словам, это минимальное количество самолетов, которое планируется произвести в стране, а в случае успешного выполнения поставленных задач, самолетов может быть и больше.

Пархомчик также отметил, что страны быстро продвигаются в сфере авиастроения и напомнил, что ранее компании Белоруссии и РФ подписали договор по созданию 19-местного самолета. Сегодня страны вместе разрабатывают и создают этот самолет, проводя опытно-конструкторские работы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что России нужно снизить зависимость от импорта в авиационной промышленности и увеличить производство собственных самолетов. Он также отметил, что авиапром является системообразующей отраслью промышленности РФ.