Курс доллара поднимался до 93,5 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара кратковременно поднимался до 93,53 рубля (+2,5 рубля), это был максимум с 7 декабря. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Затем американская валюта вернулась на уровень около 91 рубля. По информации на 14:28 по московскому времени, курс доллара вырос на 14 копеек, до 90,99 рубля, евро прибавил 3 копейки и составил 97,95 рубля, юань – 1 копейку, он увеличился до 12,56 рубля.

Между тем минутами ранее европейская валюта торговалась по 98,58 рубля. Максимум юаня 9 февраля – 12,62 рубля. Уточняется, что скачок доллара мог быть случайностью.

Между тем 2 февраля курс доллара в ходе торгов поднялся до 91 рубля впервые с 16 января. По состоянию на 15:41 доллар вырос на 55 копеек, до 91,02 рубля. Евро же прибавил 97 копеек и составил 98,91 рубля. Вместе с тем курс юаня увеличился на 7 копеек, до 12,64 рубля.

В тот же день аналитик Сергей Раманинов заявил, что курс доллара на следующей неделе может составить 88–90 рублей. Специалист также напомнил, что на 16 февраля запланировано заседание Центробанка России по ключевой ставке.

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