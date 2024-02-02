Курс доллара поднялся до 91 рубля впервые с 16 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс американской валюты в ходе торгов поднялся до 91 рубля впервые с 16 января. Об этом следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 15:41 по московскому времени доллар вырос на 55 копеек до 91,02 рубля. Евро же прибавил 97 копеек и составил 98,91 рубля. Вместе с тем курс юаня увеличился на 7 копеек до 12,64 рубля.

Утром 2 февраля курс европейской валюты превысил 98 рублей впервые с 16 января. По состоянию на 07:00 по московскому времени евро вырос на 51,5 копейку и составил 98,45 рубля. Американская валюта, в свою очередь, увеличилась на 18 копеек и показала 90,65 рубля.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман заявил, что доллар будет колебаться на уровне 83–91 рубля. По его словам, такие значения являются вполне комфортными для российского бюджета.

Однако частный инвестор Федор Сидоров уверен, что минимальной границей станет показатель 89 рублей за доллар.

До этого ослабление рубля спрогнозировал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин. Он пояснил, что приближение пика налоговых платежей экспортеров, которое обычно приводит к заметному укреплению курса рубля, пока не может вызвать устойчивой позитивной тенденции.

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