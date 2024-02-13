Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке в 15:45

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке в 15:45 после почти двухчасового сбоя. Приостановка произошла из-за аппаратной ошибки основного сервера. Об этом сообщает площадка.

Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены во вторник, 13 февраля, с 13:58 по московскому времени.

Днем ранее экономист Денис Перепелица заявил, что в марте ожидаются сильные колебания курса рубля. Американская валюта будет торговаться от 85 до 92 рублей, уточнил он. По словам эксперта, приобретать доллары в марте не стоит.

9 февраля курс американской валюты кратковременно поднимался до 93,53 рубля впервые с 7 декабря. Спустя время доллар вернулся на уровень около 91 рубля.

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