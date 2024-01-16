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Работу соцсети "ВКонтакте" восстановили после сбоя. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Отмечается, что сейчас "ВКонтакте" работает в штатном режиме. Пользователям в полном объеме доступны все сервисы соцсети.

Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте" ранее днем. Страницы не грузились ни в браузере, ни в мобильном приложении. При попытке открыть страницу появлялось сообщение об ошибке загрузки, а также предложение проверить подключение к сети и повторить попытку.

До этого массовый сбой в социальной сети зафиксировали в ноябре прошлого года. Тогда сайт и приложение перестали открываться у пользователей. Через несколько часов соцсеть устранила неполадки.

Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте"