Новое приложение "Тинькофф Банка" удалено из App Store

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Мобильное приложение "Тинькофф Банка" "Т-помощь" удалено из магазина приложений App Store.

При попытке перехода по ранее активной ссылке на приложение всплывает окно "Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе".

Банк анонсировал выход "Т-помощь" 9 апреля. Приложение должно было сохранить доступ к мобильному банку на смартфонах iOS. В "Тинькофф" тогда уточнили, что "Т-помощь" будет доступно для скачивания только несколько часов.

До этого председатель совета директоров "Тинькофф" Алексей Малиновский заявил о планах интеграции в Росбанк. После объединения группа войдет в пятерку сильнейших участников финансового рынка по балансу средств населения.

Позже "Интеррос" поддержала идею об интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка в единую группу. Объединение планируется провести на базе справедливой рыночной оценки. Кредитные организации смогут сохранить свои команды, лицензии и правила работы с клиентами.