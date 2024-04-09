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Мобильное приложение "Тинькофф Банка" вновь доступно в App Store. Оно получило название "Т-помощь".

Теперь при входе в мобильное приложение кредитной организации всплывает окно: "Приложение устарело. Скачайте новое приложение "Т-помощь", чтобы сохранить доступ к мобильному банку на iOS. Это безопасно".

В "Тинькофф" также предупредили, что новое приложение будет доступно несколько часов.

В начале марта в работе приложения "Тинькофф" произошел сбой. На тот момент пользователи не могли зайти в приложения основного банка и в сервис для инвестиций. При попытке входа всплывало сообщение: "Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз".

Позже в пресс-службе банка указали, что "Тинькофф" работает над устранением неполадок. При этом в кредитной организации указали, что масштабного сбоя не произошло.