05 марта, 17:34Технологии
"Тинькофф Банк" работает над устранением неполадок в работе приложения
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Коммерческий российский банк "Тинькофф" работает над устранением неполадок, возникших в мобильном приложении у некоторых клиентов финансового учреждения. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе банка.
"По техническим причинам сейчас у небольшого числа клиентов могут возникать сложности с авторизацией в мобильном приложении. Масштабного сбоя не наблюдаем", – уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в работе приложения "Тинькофф" произошел сбой. Пользователи не могли зайти в приложения основного банка и в приложение для инвестиций. При попытке входа появляется сообщение: "Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз".
Пользователи сообщили о сбое в работе приложения банка "Тинькофф"
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