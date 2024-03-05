Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 17:34

Технологии

"Тинькофф Банк" работает над устранением неполадок в работе приложения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Коммерческий российский банк "Тинькофф" работает над устранением неполадок, возникших в мобильном приложении у некоторых клиентов финансового учреждения. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе банка.

"По техническим причинам сейчас у небольшого числа клиентов могут возникать сложности с авторизацией в мобильном приложении. Масштабного сбоя не наблюдаем", – уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в работе приложения "Тинькофф" произошел сбой. Пользователи не могли зайти в приложения основного банка и в приложение для инвестиций. При попытке входа появляется сообщение: "Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз".

Пользователи сообщили о сбое в работе приложения банка "Тинькофф"

Читайте также


технологии
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика