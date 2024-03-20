"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

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Инвестиционная компания "Интеррос" поддержала идею об интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка в единую группу. Об этом заявил президент компании Владимир Потанин.

"Считаю, что создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора", – приводят его слова в телеграм-канале "Интерроса".

Потанин пояснил, что сейчас параметры будущей группы обсуждаются. При этом интеграцию планируют провести на базе справедливой рыночной оценки, а банки смогут сохранить свои команды, лицензии, бренды и стандарты работы с клиентами.

До этого о планах объединиться с Росбанком заявила группа "Тинькофф". Председатель совета директоров "Тинькофф" Алексей Малиновский заявил, что после объединения группа войдет в пятерку сильнейших участников финансового рынка по балансу средств населения.

