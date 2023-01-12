Потанин стал крупнейшим новым собственником ушедших из РФ компаний

Фото: kremlin.ru

Крупнейшим новым собственником ушедших из РФ компаний стал предприниматель Владимир Потанин. Об этом сообщает Forbes.

Потанин является главой "Интерроса" и "Норильского никеля". Иностранными активами предпринимателя стали Росбанк и страховые компании Societe Generale в России. По данным издания, прибыль компаний в 2021 году составила 49,1 миллиарда рублей.

Второе место рейтинга занял владелец компаний канадской Kinross Gold Владимир Свиблов, третье – глава "Хоум Кредит Банка", "Хоум Кредит Страхования" и финансовых сервисов Иван Тырышкин.

Всего в рейтинг вошли 25 бизнесменов. В списке в том числе оказались владельцы российских предприятий Mercedes-Benz Андрей Ольховский и Андрей Костин, а также глава сети ресторанов "Вкусно – и точка" Александр Говор.

Ранее Forbes составил список самых обедневших российских бизнесменов. Первую строчку в списке занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, вторую – основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, третью – основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков.



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