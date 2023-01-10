Алексей Мордашов возглавил рейтинг самых обедневших миллиардеров РФ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Российский Forbes составил рейтинг самых обедневших российских миллиардеров в 2022 году. Его возглавил основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, состояние которого к концу прошлого года уменьшилось на 11 миллиардов долларов – до 18,4 миллиарда долларов.

Вторая строчка досталась основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, обедневшей на 8,3 миллиарда долларов. По мнению экспертов, бизнес самой богатой российской предпринимательницы подешевел на фоне обвала акций главного конкурента – Ozon. В настоящее время состояние Бакальчук оценивается в 4,7 миллиарда долларов.

Замыкает тройку основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков. После продажи TCS Group Владимиру Потанину состояние предпринимателя упало до 870 миллионов долларов, сократившись на 5,9 миллиарда долларов.

В топ российских миллиардеров, потерявших наибольшее количество денег в прошлом году, также вошли Роман Абрамович, Вагит Алекперов, Леонид Федун, Виктор Вексельберг, Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон и Игорь Алтушкин.

Ранее основатель Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, который потерял 200 миллиардов долларов. Состояние миллиардера упало до 137 миллиардов долларов из-за падения акций компании Tesla.



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