Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 миллиардов долларов – СМИ

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Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком за мировую историю, который потерял 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно материалам издания, состояние миллиардера резко снизилось до 137 миллиардов долларов из-за падения акций компании Tesla.

"Его состояние достигло пика в 340 миллиардов долларов 4 ноября 2021 года", – указано в статье.

Ранее сообщалось, что Илон Маск выкупил соцсеть Twitter. За сделку он заплатил 44 миллиарда долларов.

Впоследствии Маск собрался покинуть пост главы Twitter. Решение он принял с помощью опроса пользователей соцсети.

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