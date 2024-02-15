"Тинькофф Банк" обновил логотип

Фото: телеграм-канал "Тинькофф"

"Тинькофф Банк" обновил свой логотип. Об этом банковская организация сообщила в своем телеграм-канале.

"Да, теперь у нас новый логотип", – указано в публикации.

Старый логотип банка был в виде герба дворянского рода Тиньковых, в центре размещался геральдический щит с изображением единорога и выходящей из облака руки с мечом. Сейчас же на желтый фон помещен белый щит с изображением черной буквы Т.

Как рассказали в компании, банк движется в сторону простоты, легкости и доступности для существующих и будущих клиентов. Такую идею они решили отразить в новом логотипе, добавили там.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направит в банковскую компанию запрос, чтобы выяснить обстоятельства возможной передачи персональных данных клиентов. В ведомстве уточнили, что по этому вопросу жалобы от россиян пока не поступали.

Однако до этого в Сети были опубликованы жалобы людей, которые заявили, что "Тинькофф Банк" без их разрешения собирал и направлял биометрию на портал "Госуслуги". В Минцифры РФ по этому поводу заявили, что портал не собирает и не хранит биометрические данные граждан, также регистрация биометрии через отделение банка или приложение возможна только с согласия клиента.

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