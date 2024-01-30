30 января, 18:56Технологии
Роскомнадзор запросит у "Тинькофф Банка" объяснение возможной передачи клиентских данных
Фото: 123RF/stlegat
Роскомнадзор направит в "Тинькофф Банк" запрос для разъяснения обстоятельств возможной передачи персональных данных клиентов. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ведомства.
Там рассказали, что по указанной тематике жалобы от россиян в Роскомнадзор не приходили.
До этого в интернете появились жалобы клиентов банка. По их мнению, банковская организация без разрешения собирала и направляла биометрию на портал "Госуслуги". Однако в Минцифры России указали, что портал не собирает и не хранит биометрические данные россиян.
В министерстве напомнили, что сбор такой информации проходит на добровольной основе. Регистрация биометрии через банковское отделение или приложение возможна только после согласия клиента.
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