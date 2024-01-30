Роскомнадзор запросит у "Тинькофф Банка" объяснение возможной передачи клиентских данных

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Роскомнадзор направит в "Тинькофф Банк" запрос для разъяснения обстоятельств возможной передачи персональных данных клиентов. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ведомства.

Там рассказали, что по указанной тематике жалобы от россиян в Роскомнадзор не приходили.

До этого в интернете появились жалобы клиентов банка. По их мнению, банковская организация без разрешения собирала и направляла биометрию на портал "Госуслуги". Однако в Минцифры России указали, что портал не собирает и не хранит биометрические данные россиян.

В министерстве напомнили, что сбор такой информации проходит на добровольной основе. Регистрация биометрии через банковское отделение или приложение возможна только после согласия клиента.

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