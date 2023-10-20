20 октября, 08:16Технологии
Новое приложение "Тинькофф Банка" пропало из App Store
Фото: 123RF/stlegat
Приложение "Тинькофф Банка" меньше чем через сутки пропало из официального магазина приложений Apple для iOS.
"Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе", – отмечается в уведомлении магазина при переходе по ссылке для скачивания приложения.
Накануне в "Тинькофф" сообщили о том, что приложение кредитной организации вновь стало доступно в App Store. Также банк посоветовал клиентам скачать приложение в тот же день.
Те пользователи, которые успели скачать приложение "Тинькофф Банка", смогут получать push-уведомления и регулярные обновления.
В марте 2023 года после санкций Евросоюза приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store. Позже мобильное приложение этой кредитной организации пропало из Google Play.
Однако в самом банке заявили, что "Тинькофф Банк" подготовился к тому, что подпадет под канадские и американские санкции. В банке добавили, все продукты, сервисы и приложения работают в стандартном режиме.
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