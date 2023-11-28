"Тинькофф" запретил работу сотрудников за границей, кроме трех стран

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Сотрудникам "Тинькофф Банка" запретили работать удаленно за пределами России, за исключением трех стран – Армении, Белоруссии и Казахстана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.

В частности, запрещено работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки. Эти центры находятся в указанных выше трех странах. В "Тинькофф" объяснили это двумя правилами.

Во-первых, банк – это системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры, к которой выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Данные требования затрагивают ограничение доступов в тех или иных случаях.

Во-вторых, это необходимо в рамках безопасности данных. В банке пояснили, что в условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру необходимо быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом.

Отмечается, что критичные доступы должны быть полностью отключены у сотрудника, если он берет с собой ноутбук и едет в страну, где нет центров разработки "Тинькофф".

О новых ограничениях на работу из-за рубежа РБК рассказали два сотрудника "Тинькофф Банка", проживающих за рубежом. По их словам, с 2024 года они не смогут продолжать работу за границей по старым условиям. Сейчас в связи с новыми условиями некоторые сотрудники кредитной организации ищут новое место работы.

Представитель "Тинькофф Банка" подчеркнул, что удаленная работа, в том числе в отпуске, возможна только по согласованию с руководителем.

Ранее сообщалось, что сотрудники, работающие дистанционно из-за рубежа, есть в 9% российских компаний. Работники, находящиеся как в стране, так и за ее пределами, присутствуют сегодня в 36% российских организаций.

При этом в двух из трех таких компаний число трудоустроенных подобным образом составляет менее 10% от всего штата. Чаще всего на удаленке в России и за рубежом работают IT-специалисты и дизайнеры, сообщили аналитики.