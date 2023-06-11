Россияне стали чаще подрабатывать в 2023 году – исследование

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Более половины (53%) граждан РФ за последний год имели дополнительный заработок благодаря подработкам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования сервиса "Авито Работа" и компании Salary Index.

В опросе участвовали 10 тысяч россиян. Наиболее популярными сферами для поиска дополнительного заработка стали ремонт и строительство, IT, интернет и телеком, а также онлайн-торговля.

Мужчины чаще всего подрабатывали на производстве, в транспортных перевозках, доставке и автомобильном бизнесе, а женщины – в сфере красоты и здоровья, в качестве домашнего персонала, в области образования, общепита, бухгалтерии, а также на административной работе.

В сервисе по поиску персонала hh.ru сообщили, что более 150 тысяч соискателей в данный момент ищут именно дополнительную занятость. При этом интерес к такому виду занятости наблюдается и со стороны рынка.

Так, согласно данным "Авито Работы", объем подобных вакансий в первом квартале этого года увеличился на 87% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Уточняется, что повышенный спрос на временных сотрудников наблюдается во всех регионах РФ.

По мнению экспертов, более гибкие формы занятости – временная и частичная – стали новым трендом на рынке труда. По словам профессора кафедры труда и соцполитики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, это связано и с распространением удаленной работы.

Он объяснил, что многие люди хотят повысить интенсивность своего труда и тратить свободное время на получение дополнительного дохода, не имея при этом привязки к рабочему месту.

Член Ассоциации юристов России, адвокат Марина Астаева напомнила, что понятие совместительства закреплено в законе, а подработка может быть как в рамках одной организации, так и в других компаниях.

Ранее другой опрос показал, что треть российских студентов вузов и колледжей планируют подрабатывать этим летом.

До этого аналитики подсчитали, сколько составляют переплаты работодателей за неэффективность невыспавшихся сотрудников.