Аналитики подсчитали, сколько работодатели в РФ переплачивают невысыпающимся работникам

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Переплаты работодателей за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют 3,5 триллиона рублей в год или 291 миллиард рублей в месяц по всей России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ.

Всего в исследовании поучаствовали 1,6 тысячи человек, работающих по найму. Почти половина из них призналась в недосыпе.

В НАФИ отметили, что получившаяся в результате сумма переплат оказалась почти на 100 миллиардов рублей в месяц больше, чем в 2019 году. Во время расчетов аналитики учитывали численность работающих россиян в 72 миллиона человек, процент тех, кто не высыпается, а также уровень средних зарплат в регионах.

По данным опроса, в среднем работающие граждане РФ ощущают недосып четыре дня в неделю. При этом каждый третий респондент признался, что в подобные дни эффективность его работы снижается на 51–75%.

Больше всего недосыпают россияне в возрасте от 35 до 44 лет (59%), среди невысыпающихся опрошенных оказалось больше женщин (58%), чем мужчин.

Ранее исследование сервиса Budu и платформы hh.ru показало, что только 30% россиян не отвлекаются и не занимаются другими делами при работе из дома.

До этого стало известно, что в России за сокращение рабочей недели до четырех дней выступает 81% работодателей, однако готовность к переходу на такой график в ближайшие три года демонстрируют только 4% компаний.

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