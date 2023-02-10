Умер испанский кинорежиссер Карлос Саура

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Кинорежиссер испанского происхождения Карлос Саура умер в возрасте 91 года. Об этом сообщается на сайте Испанской академии кинематографических искусств и наук.

"Саура, один из основополагающих режиссеров в истории испанского кино, скончался у себя дома в возрасте 91 года в окружении своих близких", – говорится в сообщении.

Кинодеятель известен работами "Охота" (1966), "Выкорми ворона" (1975), "Кровавая свадьба" (1981), "Колдовская любовь" (1986) и другими фильмами.

За весь период режиссерской деятельности Саура был награжден "Золотым медведем", "Серебряным медведем" Берлинского кинофестиваля, а также становился обладателем других премий в области кинематографа.

На церемонии награждения в Севилье в Испании 11 февраля режиссер должен был получить премию "Гойя".



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