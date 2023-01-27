Режиссер и продюсер Михаил Ашумов умер в возрасте 68 лет

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Российский режиссер, телепродюсер и сценарист Михаил Ашумов умер в Москве на 69-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"С прискорбием сообщаем, что 26 января 2023 года в возрасте 68 лет после тяжелой, продолжительной болезни ушел из жизни продюсер, режиссер, сценарист, писатель Михаил Ашумов", – говорится в сообщении.

Михаил Ашумов родился в 1952 году. За годы творческой карьеры стал постановщиком фильмов "Дорогой гость" (1989), "Гулять так гулять, стрелять так стрелять" (1990), "Небеса обетованные" (1991) и "Шутить изволите?" (1999).

Также он спродюсировал множество телепередач, в числе которых "Огни большого города", "Кинопанорама", "Московские окна" и другие.

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