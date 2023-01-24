Советский легкоатлет и сценарист Герман Климов умер на 82-м году жизни

Фото: ascinemadoc.ru

Советский спортсмен-легкоатлет, сценарист, младший брат кинорежиссера Элема Климова Герман Климов умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"23 января скончался сценарист, писатель, спортсмен, член Союза кинематографистов России Герман Германович Климов. <...> Германа Германовича Климова коллеги запомнят навсегда как замечательного профессионала, внесшего вклад в развитие отечественного кино", – говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким Климова, не приведя информации о причинах и обстоятельствах его смерти.

Герман Климов родился в 1941 году. Он выступал в составе сборной СССР на чемпионате Европы по легкой атлетике 1962 года в Белграде, а также многократно становился призером чемпионата СССР в разных дисциплинах. По окончании спортивной карьеры Климов сконцентрировался на кинематографе, приняв участие в написании сценариев к фильмам "Иди и смотри", "Прощание", "Спорт, спорт, спорт" и другим.

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