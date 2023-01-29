Умер создатель кота Леопольда Вячеслав Назарук

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Советский и российский мультипликатор Вячеслав Назарук, создавший образы кота Леопольда и Мамонтенка, ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом у себя в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и многих других Вячеслав Назарук", – написал он.

Капков уточнил, что прощание с мультипликатором состоится в среду, 1 февраля, в Храме Царевича Дмитрия при ГКБ № 1 имени Пирогова в Москве.

Вячеслав Назарук родился в марте 1941 года. В 1965 году он окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина. В 1985 году за серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде он был удостоен Госпремии СССР.

Также Назарук известен как книжный иллюстратор и живописец. В частности он является автором полотен "Куликовская битва", "Ледовое побоище", триптих "Слово о полку Игореве" и других.



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