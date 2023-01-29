Скончался гитарист рок-группы Television Том Верлен

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Гитарист и вокалист американской панк-рок-группы Television Том Верлен скончался в возрасте 73 лет. Об этом пишет газета The New York Times.

О смерти гитариста сообщила его дочь, Джесси Пэрис Смит. Она рассказала, что Верлен, чье настоящее имя Томас Миллер, умер после непродолжительной болезни.

Группа Television была основана в 1973 году, и хотя ей не удалось добиться значительных успехов, сам музыкант оказал влияние на рок-сцену. Верлена считают одним из первопроходцев в жанрах рока и постпанка.

В списке "100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone" от 2011 года, Верлен занимает 90-е место.

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