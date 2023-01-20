Умер основатель группы The Byrds Дэвид Кросби

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss/Invision

Американский певец, один из основателей рок-группы The Byrds Дэвид Кросби скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

По словам супруги музыканта, Кросби умер вследствие болезни, от которой страдал в течение продолжительного времени.

Дэвид Ван Кортленд Кросби родился в 1941 году. В 1964 году совместно с Джином Кларком и Роджером Макгинном основал рок-группу The Byrds, которая считается одной из наиболее влиятельных ансамблей 1960-х годов. После распада группы Кросби продолжил выступать в составе Crosby, Stills, Nash&Young.

За участие в группах певец и автор был дважды включен в Зал славы рок-н-ролла.

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