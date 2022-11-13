Умер основатель группы The Clash Кит Левен – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

Британский гитарист и один из основателей группы The Clash Кит Левен скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает газета The Guardian.

По информации издания, у музыканта был рак печени.

"Левен <...> умер в своем доме в Норфолке, оставив неизгладимое влияние на британскую рок-музыку", – говорится в сообщении.

Информацию о смерти Левена подтвердил его близкий друг – писатель Адам Хаммонд, передает издание Deadline. Хаммонд уточнил, что музыкант скончался 11 ноября.

"Нет никаких сомнений в том, что Кит был одним из самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времен. <...> Он стремился создать новую парадигму в музыке", – сказал он.

Кит Левен основал группу The Clash в 1976 году вместе с музыкантом Миком Джонсом. Позднее Левен объединился с экс-фронтменом Sex Pistols Джоном Лайдоном и композитором Джа Уобблом. Вместе они сформировали группу Public Image Ltd.



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