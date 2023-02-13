Умер народный артист России Евгений Шокин

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Народный артист России Евгений Шокин скончался в возрасте 78 лет в Кемерове. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на министерство культуры национальной политики Кузбасса.

"За годы службы на сцене театра артист создал целый "Мир Евгения Шокина" – своеобразный и неповторимый. Его талант, профессионализм, отношение к роли восхищали и коллег, и зрителей", – говорится в сообщении министерства.

Евгений Шокин родился в 1944 году в Горьком (в настоящее время – Нижний Новгород. – Прим. ред.). В 1965 году он окончил Горьковское театральное училище. Спустя несколько лет карьеры актера, в 1981 году, Шокину присвоили звание "Заслуженный артист РСФСР", а в 1999 году – "Народный артист России".

В связи со смертью актера в министерстве высказали соболезнования его родным и близким.



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