Скончался американский кинопродюссер Уолтер Мириш

Фото: Invision/AP, File/Annie I. Bang

Оскароносный американский кинопродюссер Уолтер Мириш скончался в возрасте 101 года. Об этом сообщает американская академия кинематографических искусств и наук.

"Академия кинематографических искусств и наук глубоко опечалена известием о кончине Уолтера", – указано в сообщении.

Уточняется, что кинопродюссер скончался от старости.

Мириш ранее занимал пост президента киноакадемии и оказал мощное влияние на развитие киносообщества.

Mirisch Corporation, которую он вместе со своими братьями Гарольдом и Марвином создал в 1957 году, продюсировала такие фильмы, как "В джазе только девушки", "Великолепная семерка", "Вестсайдская история", "Розовая пантера", "Русские идут! Русские идут!", "Полуночная жара" и другие.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!