Умер сценарист мультфильмов "Король лев" и "Алладин" Барни Мэттинсон

Фото: YouTube/Disney Parks

Американский режиссер, аниматор, продюсер и сценарист Walt Disney Studios Барни Мэттинсон скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.

Режиссер родился в 1935 году в Сан-Франциско в США. О причинах смерти Мэттинсона не сообщалось.

"В 18 лет он последовал за своей мечтой работать в Walt Disney Animation Studios, и почти 70 лет он жил этой мечтой каждый день, вдохновляя всех нас", – поделился режиссер "Райи и последнего дракона" Дон Холл.

Мэттинсону удалось поработать в Walt Disney Studios под управлением Уолта Диснея. В качестве сценариста он выступил при создании мультфильмов Disney "Алладин", "Красавица и чудовище", "Король лев", "Тарзан", "Мулан" и других анимационных картин.



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