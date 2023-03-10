Умерла актриса Ольга Катаева

Фото: кадр из фильма "Тревожное воскресенье" (1983), режиссер – Рудольф Фрунтов, производство – "Мосфильм"

Актриса Ольга Катаева ушла из жизни в возрасте 68 лет. О ее смерти ИА "Взгляд-инфо" сообщили друзья и коллеги артистки.

Согласно информации, причиной смерти стала тяжелая болезнь Катаевой.

Актриса родилась 9 сентября 1954 года. Она служила в Саратовском академическом драматическом театре имени Карла Маркса с 1986 горда по 1992 год. С 1995 года Катаева проживала в Иерусалиме, где работала в таких театрах, как "Ноев Ковчег", "Цилиндр", "Паргод" и "Тарантас".

Артистка дебютировала в кино в 1981 году, сыграв в фильме "Балерина политотдела". Катаева запомнилась зрителям в роли сержанта Киры Крыловой в кинокартине Рудольфа Фунтова "Тревожное воскресенье".

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