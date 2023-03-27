Умер актер из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" Михаил Чигарев

Фото: кадр из фильма "Визит дамы"; режиссер – Михаил Козаков; производство – "Гостелерадио СССР", "Мосфильм"

Актер Михаил Чигарев, известный по своей роли в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих", ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. В творческой биографии Михаила Михайловича насчитывается около 80 ролей в различных фильмах.

В Союзе кинематографистов и Гильдии актеров кино СК РФ выразили соболезнования близким и родным Михаила Чигарева. Прощание и похороны состоятся 28 марта в Переславле-Залесском.

Ранее сообщалось, что актриса Ольга Катаева ушла из жизни в возрасте 68 лет. Уточнялось, что причиной смерти стала тяжелая болезнь Катаевой.

До этого стало известно, что концертмейстер Государственного академического Большого театра Александр Ксендзовский умер на 77-м году жизни. Прощание с театральным деятелем состоялось в крематории Хованского кладбища.

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