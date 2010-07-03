Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов банков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полиция задержала подозреваемого в хищении личных данных клиентов нескольких банков, в том числе, Сбербанка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Правоохранители проводили спецоперацию при содействии службы безопасности Сбербанка. Удалось установить личность злоумышленника, которого подозревают в хищении персональной информации о клиентах нескольких финансовых организаций, и задержать его.

По предварительной версии, мужчина работает в Национальной службе взысканий. Следствие установило, что задержанный действовал под псевдонимом "Антон 2131" и проживал в Волгограде.

Возбуждено уголовное дело о незаконном получении и разглашении сведений, которые составляют коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Мужчину доставили в полицию, следствие продолжается.

Согласно открытым данным, ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий) включена в реестр коллекторских компаний.

Также стало известно, что в связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк расторгнет договор с ООО НСВ. Банк организует аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами – подрядчиками организации, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Ранее московский суд арестовал россиянина Алексея Валуева по статье о государственной измене. Мужчину задержали в середине октября и заключили под стражу на два месяца, до 12 декабря.