Госдума приняла закон о шпионских устройствах

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вносит поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, разъясняющие понятие "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации". Об этом сообщает Агентство "Москва".
В пояснительной записке к документу говорится, что закон был подготовлен по поручению Владимира Путина и правительства РФ. Законопроектом уточняется понятие шпионской техники, под который попадают средства, созданные для тайного получения информации без ведома его обладателя.
Уточняется, что законопроект не распространяется на приборы и устройства бытового назначения с функцией видео- и аудиозаписи, фотофиксации и геолокации, находящиеся в свободном обороте.
Под исключения попадают приборы, которые преднамеренным путем были доработаны или к ним иным способом добавлены новые свойства, которые позволяют получать информацию, имеющую личную, семейную или коммерческую тайну.
Ситуацией с расследованиями дел о приобретении шпионских гаджетов заинтересовались после того, как в 2017 году фермера из Курганской области обвинили в незаконной покупке GPS-трекера. 39-летний селянин приобрел устройство в интернет-магазине, чтобы следить за теленком.
Впоследствии оказалось, что в конструкции устройства есть скрытый микрофон, который можно включить дистанционно. Следственный комитет обвинил фермера в незаконном обороте шпионских устройств.
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