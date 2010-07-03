Аналитик дал советы по защите от китайских программ-шпионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На телефоны и другие гаджеты китайские пограничники незаметно устанавливают шпионские приложения. В группе риска оказались туристы, пересекающие китайскую границу между Киргизией и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Об этом ИА "НСН" сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Это правда. На двух пропускных пунктах китайской границы китайские пограничники всем иностранцам без исключения, не только русским, пытаются установить некий софт", – подтвердил эксперт.
Муртазин посоветовал туристам не вводить пароль по просьбе пограничников, а также не передавать им свой телефон. Отмечается, что сотрудники пограничной службы не имеют законных прав устанавливать что-либо на гаджеты туристов.
"Иногда на границе просят показать телефон. Надо стараться держать его в пределах видимости, чтобы его никуда не уносили, не подключали какие-то устройства. Если это происходит, надо громко возмущаться, кричать. Процедуру, как правило, останавливают", – добавил эксперт.
Отмечается, что китайские шпионские приложения могут отслеживать интерес пользователя к экстремистским материалам, исламу и деятельности Далай-ламы.
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