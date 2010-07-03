В Twitter признали непреднамеренную утечку данных пользователей iOS

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Руководство Twitter признало факт сбора и передачи рекламному партнеру персональных данных некоторых пользователей iOS. Об этом сказано в официальном блоге компании.

Как пояснили разработчики, если у пользователей более одной учетной записи в Twitter для iOS и хотя бы в одной из них активирована функция определения местоположения, то тогда компания могла непреднамеренно собирать данные о местоположении во всех учетных записях на одном устройстве.

В Twitter уточнили, что эти сведения получал один из "доверенных рекламных партнеров компании, кто именно − не разглашается. Как уверяют разработчики, у партнера не было доступа к персональным данным пользователей соцсети, а "слитая" информация о местоположении была почти сразу же удалена.

"Мы приняли технические меры, чтобы "размыть" передаваемые данные. Это было сделано для того, чтобы они были не более точными, чем почтовый индекс или город", − говорится в заявлении компании.

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