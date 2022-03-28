Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске

Фото: depositphotos/Vladru

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил, что закроет свои офисы в Москве и Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финансовой организации.

"Решение о закрытии офисов <...> является неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Белоруссии", – указано в сообщении.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 2014 году организация приостановила инвестиции в российские проекты, в 2020-м – в белорусские (за исключением частного сектора).

Экономическая ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.