Сомнолог Черкасова назвала два типа людей, кому полезно рано вставать

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Раннее пробуждение полезно тем, кто относится к хронотипу жаворонка или голубя. Об этом Москве 24 рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

По ее словам, узнать свой хронотип можно, пройдя в интернете тест Хорна-Остберга.

"В целом жаворонки обычно ложатся в 20:00–22:00, а комфортно встают в 04:00–07:00. Совы – в 00:00–04:00 и в 09:00–12:00. Для голубей значения находятся где-то посередине", – отметила специалист.

Тех, кто ложится не поздно, пробуждение избавляет от стресса во время утренних сборов, ведь все свои дела можно сделать в спокойном темпе.

"Второй позитивный момент – время для себя. Можно в тишине заняться какими-то своими задачами, хобби", – указала эксперт.





София Черкасова врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Третий момент – физиологический. Некоторые ощущают, что пробуждение на час раньше обычного приводит к точечному дефициту стадии быстрого сна. Это улучшает настроение, и человек более заряженно начинает день.

Однако раннее пробуждение может дать обратный эффект, если человек недоспал или он генетически предрасположен к хронотипу совы, предупредила Черкасова.

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