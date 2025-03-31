Сомнолог Черкасова назвала два типа людей, кому полезно рано вставать

31 марта, 13:37Общество
Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com
Раннее пробуждение полезно тем, кто относится к хронотипу жаворонка или голубя. Об этом Москве 24 рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.
По ее словам, узнать свой хронотип можно, пройдя в интернете тест Хорна-Остберга.
"В целом жаворонки обычно ложатся в 20:00–22:00, а комфортно встают в 04:00–07:00. Совы – в 00:00–04:00 и в 09:00–12:00. Для голубей значения находятся где-то посередине", – отметила специалист.
Тех, кто ложится не поздно, пробуждение избавляет от стресса во время утренних сборов, ведь все свои дела можно сделать в спокойном темпе.
"Второй позитивный момент – время для себя. Можно в тишине заняться какими-то своими задачами, хобби", – указала эксперт.
Однако раннее пробуждение может дать обратный эффект, если человек недоспал или он генетически предрасположен к хронотипу совы, предупредила Черкасова.
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