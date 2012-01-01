Сомнолог Лебедева рассказала, какие кошмары говорят о проблемах со здоровьем

Плохие сновидения нередко являются следствием стресса или пережитой травмы. Однако иногда кошмар сигнализирует о патологии внутренних органов. Какие сны сообщают о проблемах со здоровьем, рассказала врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Дарья Лебедева в программе "Доктор 24".
Стресс и травма
Кошмары нередко возникают на фоне стресса и тревожности, которые развиваются из-за постоянного чтения новостей, работы в режиме многозадачности и отсутствия отдыха, рассказала Дарья Лебедева.
Проблемы с организмом
Ночные кошмары нередко сигнализируют и о внутренних проблемах организма. Например, пациенты рассказывают: "Меня ночью укусила змея", а затем у них обнаруживают язву желудка. Когда подобные сны повторяются, это может быть сигналом обратить внимание на здоровье, объяснила врач.
При проблемах с печенью пациенты нередко видят во сне много крови или драки, а патологии дыхательной системы проявляются сценами удушения или невозможностью вынырнуть из воды.
"Существует висцеральная теория сна, предложенная советским сомнологом Пигаревым. Она предполагает, что во сне мозг сканирует тело на предмет "поломок" и создает сюжеты, указывающие на необходимость обратить внимание на здоровье", – рассказала врач.
Лебедева также добавила, что некоторые жалуются на полное отсутствие снов, но на деле это не так. Все люди, а также животные видят сновидения, даже если не запоминают их.
При этом пациенты, которые часто видят кошмары, обычно помнят свои сны. Как правило, это более творческие и эмоционально чувствительные люди, подытожила Лебедева.