Директора клиники "Сфера" оставили под домашним арестом

Басманный суд столицы оставил директора клиники пластической хирургии "Сфера" Гульнару Шах под домашним арестом до 19 февраля. Она стала обвиняемой по делу о нанесении увечий пациентке, передает ТАСС.

О продлении меры пресечения ранее ходатайствовало следствие. Под домашний арест Шах перевели 20 декабря 2018 года.

В материалах дела сказано, что потерпевшей Каролине Саргисян в клинике сделали операцию по изменению формы носа. После лечения девушка впала в кому из-за полученного перелома костей черепа.

Помимо Щах, обвиняемыми по делу проходят анестезиолог Лев Хитрин и хирург Геворг Степанян. Хитрин сейчас также находится под домашним арестом, а Степанян – под стражей.

После истории с ринопластикой, которая едва не стоила пациентке жизни, частную клинику закрыли. В эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24 потерпевшая рассказала, что с ней произошло и как она себя чувствует после операции и комы. Каролина призналась, что желание улучшить внешность довело ее до реанимации с отеком легких, мозга и геморрагическим шоком.

