Директора клиники "Сфера" оставили под домашним арестом
Басманный суд столицы оставил директора клиники пластической хирургии "Сфера" Гульнару Шах под домашним арестом до 19 февраля. Она стала обвиняемой по делу о нанесении увечий пациентке, передает ТАСС.
О продлении меры пресечения ранее ходатайствовало следствие. Под домашний арест Шах перевели 20 декабря 2018 года.
В материалах дела сказано, что потерпевшей Каролине Саргисян в клинике сделали операцию по изменению формы носа. После лечения девушка впала в кому из-за полученного перелома костей черепа.
Помимо Щах, обвиняемыми по делу проходят анестезиолог Лев Хитрин и хирург Геворг Степанян. Хитрин сейчас также находится под домашним арестом, а Степанян – под стражей.
После истории с ринопластикой, которая едва не стоила пациентке жизни, частную клинику закрыли. В эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24 потерпевшая рассказала, что с ней произошло и как она себя чувствует после операции и комы. Каролина призналась, что желание улучшить внешность довело ее до реанимации с отеком легких, мозга и геморрагическим шоком.
Частную клинику, где при ринопластике пострадала пациентка, временно закрыли
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