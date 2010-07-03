Ребенок проколол спину, упав с дерева на забор в Жуковском

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В подмосковном Жуковском десятилетний мальчик проколол спину, упав с дерева на штыри металлического ограждения. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

Инцидент произошел 2 сентября. По предварительной информации, ребенок гулял во дворе, залез на дерево и по неосторожности упал на забор. Родители отвезли мальчика в больницу. Врачи диагностировали проникающее колото-резаное ранение задней поверхности грудной клетки.

По факту произошедшего следователи проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Делегатском парке в центре Москвы 12-летний школьник упал с аттракциона с пятиметровой высоты. Ребенок сейчас находится в больнице, у него сломаны нос и челюсть. По словам отца, мальчику предстоит вторая операция. В этот же день на том же самом аттракционе пострадал еще один ребенок: упал и сломал предплечье, а так же ушиб грудную клетку.

