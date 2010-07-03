Следователи проверят, почему дверь упала на ребенка в ТЦ в Подмосковье

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Следователи организовали доследственную проверку после того, как металлическая дверь упала на ребенка в торговом центре в Подмосковье. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту падания образца металлической двери на пятилетнего мальчика в одном из торговых центров", – сообщило управление, передает РИА Новости.



Предварительно установлено, что мальчик был в магазине вместе с отцом. Мужчина общался с продавцом, ребенок остался без присмотра, и в какой-то момент на него упала часть металлической двери.

Проведен осмотр места ЧП. Очевидцев опросили. Устанавливается стерпеть тяжести причиненного вреда здоровью ребенку.

Выставочный образец металлической двери упал на ребенка в торговом центре "Идеальный дом" в деревне Юрлово Солнечногорского района Подмосковья. Ребенка доставили в больницу, потом его эвакуировали в одну из московских больниц.

