Металлическая дверь упала на ребенка в магазине в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
В мебельном центре, расположенном на Пятницком Шоссе в Солнечногорском районе Подмосковья, пострадал ребенок. На него упала металлическая дверь.
"Да, подтверждаем. В ТЦ в деревне Юрлово на ребенка упал выставочный экспонат двери", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Ребенка доставили в больницу. Характер травм не уточняется. По данным СМИ, пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в турецком отеле пострадала 12-летняя девочка из России – ее руку засосало в трубу для циркуляции воды в бассейне, и она захлебнулась. Извлечь ребенка из бассейна удалось, лишь сломав трубу, – не помогло даже отключение работающего насоса.
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