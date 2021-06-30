Учительница опровергла информацию об угрозе увольнения из-за обращения ее мужа к Путину

Фото: kremlin.ru
Учительница из Москвы, чей муж в ходе прямой линии сообщил Владимиру Путину о требовании работодателей привиться от коронавируса, несмотря на наличие медотвода, опровергла информацию о том, что ей угрожали увольнением. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"После того как выступил президент и ответил на вопрос мужа, никаких угроз мне не поступало. И делать прививку под угрозой увольнения меня никто не заставлял. Конечно, мне волнительно, не каждый день происходит такое", – сказала она.
По словам женщины, вопрос относительно вакцинации она обсудила с директором школы, причем между ними не возникло никаких недопониманий.
"У мужа спрашивала – сказал, что после прямого эфира таких комментариев про то, что меня якобы собираются уволить, он никому не давал. Были какие-то звонки на выходных, но и тогда он от интервью отказался. Поэтому с чего вдруг СМИ решили, что у меня проблемы какие-то и меня собирались уволить, не понимаю", – пояснила женщина.
Ранее Путин в ходе ежегодной прямой линии ответил на вопрос о медицинских отводах и увольнении. Президент напомнил, что увольнять за отказ от прививки при наличии медотвода незаконно.
Позднее в СМИ появилась информация, что учительнице одной из столичных школ, чей муж задал данный вопрос, якобы угрожают увольнением.
Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки при наличии медотвода
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