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Общество

16:58

Учительница опровергла информацию об угрозе увольнения из-за обращения ее мужа к Путину

общество

Фото: kremlin.ru

Учительница из Москвы, чей муж в ходе прямой линии сообщил Владимиру Путину о требовании работодателей привиться от коронавируса, несмотря на наличие медотвода, опровергла информацию о том, что ей угрожали увольнением. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"После того как выступил президент и ответил на вопрос мужа, никаких угроз мне не поступало. И делать прививку под угрозой увольнения меня никто не заставлял. Конечно, мне волнительно, не каждый день происходит такое", – сказала она.

По словам женщины, вопрос относительно вакцинации она обсудила с директором школы, причем между ними не возникло никаких недопониманий.

"У мужа спрашивала – сказал, что после прямого эфира таких комментариев про то, что меня якобы собираются уволить, он никому не давал. Были какие-то звонки на выходных, но и тогда он от интервью отказался. Поэтому с чего вдруг СМИ решили, что у меня проблемы какие-то и меня собирались уволить, не понимаю", – пояснила женщина.

Ранее Путин в ходе ежегодной прямой линии ответил на вопрос о медицинских отводах и увольнении. Президент напомнил, что увольнять за отказ от прививки при наличии медотвода незаконно.

Позднее в СМИ появилась информация, что учительнице одной из столичных школ, чей муж задал данный вопрос, якобы угрожают увольнением.

Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки при наличии медотвода

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