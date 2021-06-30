Москвичка рассказала, почему сделала прививку от COVID-19

В Москве установили новый рекорд записи на вакцинацию – 87 тысяч человек за сутки. Прививают жителей столицы в поликлиниках, торговых центрах, центрах госуслуг, парках. Спросом также пользуются выездные пункты в ГУМе и ЦУМе.

В рубрике "Подставь плечо" телезрителям рассказывают истории тех, кто привился от коронавируса. Жительница столицы Ксения Давыдова рассказала об опыте вакцинации.

Она объяснила, что решила сделать прививку, потому что хочет посещать заведения в полной мере, как делала это раньше. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.