Врач назвал главное противопоказание к вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главным противопоказанием к вакцинации от коронавируса является серьезная аллергия на введение первого компонента препарата.
Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али. Среди других противопоказаний, объяснил врач, обострение хронических заболеваний и острые заболевания на момент прививки, включая инфекционные. Он также объяснил, что жара при вакцинации переносится нормально, если такая погода и ранее никак не влияла на самочувствие.
"Облегчить состояние в жару можно также, как и без прививки: носить головной убор, пить больше жидкости, находиться в тени и использовать парацетомол или нурофен, если поднимается температура", – сказал Мохамед Али.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что на вакцинацию в пятницу, 25 июня, записались более 85 тысяч москвичей. Он также отметил, что в столице в текущий момент имеется достаточный объем вакцин.
Собянин заявил, что победить пандемию может либо быстрая вакцинация, либо локдаун
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