Собянин сообщил, что более 85 тыс москвичей записались на вакцинацию за минувший день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В течение пятницы, 25 июня, на вакцинацию от коронавируса записались около 86 тысяч москвичей, в столице не наблюдается проблем ни с записью, ни с запасом препаратов, сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось. Вчера записались 86 тысяч человек. Вот этот объем нам как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около 2 миллионов человек, которые сделали вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений", – заявил мэр Москвы в эфире канала "Россия 1".

По словам Собянина, процесс вакцинирования населения Москвы четко отлажен.

"Мы открыли дополнительные пункты вакцинации в большом объеме – и в парках, и в поликлиниках, и в торговых центрах. Проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет", – уточнил он.

Градоначальник отметил, что в Москве в текущий момент имеется достаточный объем вакцин.

"Вакцины хватает. Спасибо министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву", – добавил Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что в московские больницы каждый день поступают на госпитализацию около 2 тысяч пациентов с коронавирусом. По его словам, это создает огромное напряжение для медицинской системы города, однако сейчас она практически полностью нормализована.

По словам мэра, первоначальный, "уханьский" вариант коронавируса выявляют всего лишь у 5% заразившихся москвичей.