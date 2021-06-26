Собянин сообщил, что более 85 тыс москвичей записались на вакцинацию за минувший день

26 июня, 22:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В течение пятницы, 25 июня, на вакцинацию от коронавируса записались около 86 тысяч москвичей, в столице не наблюдается проблем ни с записью, ни с запасом препаратов, сообщил Сергей Собянин.
"Сегодня количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось. Вчера записались 86 тысяч человек. Вот этот объем нам как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около 2 миллионов человек, которые сделали вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений", – заявил мэр Москвы в эфире канала "Россия 1".
По словам Собянина, процесс вакцинирования населения Москвы четко отлажен.
"Мы открыли дополнительные пункты вакцинации в большом объеме – и в парках, и в поликлиниках, и в торговых центрах. Проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет", – уточнил он.
Градоначальник отметил, что в Москве в текущий момент имеется достаточный объем вакцин.
"Вакцины хватает. Спасибо министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву", – добавил Собянин.
Ранее Собянин рассказал, что в московские больницы каждый день поступают на госпитализацию около 2 тысяч пациентов с коронавирусом. По его словам, это создает огромное напряжение для медицинской системы города, однако сейчас она практически полностью нормализована.
По словам мэра, первоначальный, "уханьский" вариант коронавируса выявляют всего лишь у 5% заразившихся москвичей.
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