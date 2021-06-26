Горожанам напомнили о розыгрышах машин за вакцинацию

Первые пять автомобилей, которые разыгрывают за вакцинацию от коронавируса, уже нашли новых владельцев. Участвовали в розыгрыше около 165 тысяч человек, получивших первый компонент вакцины с 14 по 20-е июня.

Стать потенциальным обладателем нового авто может любой совершеннолетний, который с 14 июня по 11 июля впервые получит первый компонент вакцины от коронавируса. Дополнительно заполнять анкеты не нужно, а победителей определяют с помощью компьютерной программы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.