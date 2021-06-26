Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В субботу, 26 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность, возможны дожди и гроза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве, по прогнозам синоптиков, составит 35–37 градусов тепла, в Подмосковье – 32–37 градусов.

"Температурный фон в столице остается аномально высоким: ночью 21–23 градуса тепла и днем 34–36, что выше климатической нормы на 10–11 градусов", – говорится в сообщении.

Ранее Минприроды предупредило о том, что в начале следующей недели солнечная погода в Москве сменится сильными грозами с градом, также возможны подтопления.

В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором рекомендовало снизить скорость движения на дорогах во время непогоды, увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей, избегать резких маневров, а также парковать машины вдали от деревьев. Пешеходов просят не ходить вблизи шатких конструкций и не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.