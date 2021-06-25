Врач назвала опасные для приема в жару лекарства

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Употребление в жару некоторых лекарств, в том числе сгущающих кровь цитостатиков, является опасным для здоровья, предупредила врач-терапевт Людмила Лапа. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Все лекарства, которые сгущают кровь, потому что такие лекарства есть, это белковые препараты. Цитостатики мы стараемся сейчас тяжелым аутоиммунщикам не назначать. Стараемся обходиться стандартной терапией", – заявила она.

По словам Лапы, медики всегда с осторожностью подходят к назначению такого рода препаратов во время жаркой погоды.

"Если назначаем, то обязательно с премедикацией, чтобы расжижение крови было. Назначаем сразу антиагреганты и, естественно, вода, вода, вода", – добавила Лапа.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что использование ряда медицинских препаратов в сильную жару может спровоцировать отеки. По ее словам, заметные отеки могут вызвать блокаторы кальциевых каналов и некоторые другие препараты.